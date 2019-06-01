السبت, 01 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تكثيف التفتيش على المحلات والمخازن والمنشآت الغذائية

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

السبت 01 يونيو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

0E5A2804
رقابة مكثفة على مخازن ومحلات المواد الغذائية
0E5A2916

 

مسقط - الرؤية

أعلنتْ بلدية مسقط الانتهاءَ من كافة استعدادات السوق المركزي للخضراوات والفواكه لاستقبال عيد الفطر المبارك، من كافة النواحي الصحية والفنية وأعمال التنسيق المرتبطة مع جهات أخرى؛ تسهيلاً للحركة الشرائية وأعمال الشحن والتفريغ والاستيراد، مع إيلاء الأهمية بتهيئة مداخل ومخارج السوق؛ بما يضمن انسيابية الحركة العامة بالسوق؛ نظرًا لما يشهده السوق المركزي للخضراوات والفواكه خلال هذه الفترة من حركة نشطة وانتعاشا بالبيع والشراء ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وأكَّدت إدارة السوق المركزي للخضراوات والفواكه توافر أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه تلبيةً للطلب المتزايد والمتوقع على الفواكه بشكل خاص، والتي عادة ما يحرص المستهلكون على اقتنائها وتواجدها على موائدهم خلال أيام العيد؛ حيث تمَّ حث تجار السوق على زيادة وتكثيف الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ مثل الأردن ولبنان وإيران واليمن وجنوب إفريقيا، ومصر والفلبين وأوروبا. وقد بدأت الشركات استعدادها لهذا الموسم مبكرا من خلال زيادة عدد الشحنات الواردة للسوق بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي؛ حيث بلغتْ الشاحنات الواردة إلى السوق خلال الفترة من (12/5-29/5/2019م) عدد 468 شحنة محملة بما مجموعه 9271 طنا من الخضار والفواكه.

ونظرًا للحركة الشرائية النشطة والمتوقعة خلال هذه الفترة؛ فقد عملت إدارة السوق المركزي للخضراوات والفواكه ولأول مرة على إدخال فكرة عربات التسوق لنقل مشتريات المستهلكين الفرديين لمواقف السيارات والتي تم تخطيطها بالمنطقة الخارجية، وقد تمَّ فعليًّا التنسيق من أجل توفير كمية كبيرة من عربات التسوق إلى جانب تخصيص ممرات لهذه العربات تمكن من التحرك في محلات البيع بالسوق والمظلة الرئيسية، كما تم توفير عمال بعدد كبير ستكون مهمتهم في التعامل مع عربات التسوق التي تنقل للخارج في مواقف السيارات، بحيث ستتم إعادتها من قبلهم للأمكنة المخصصة للاستخدام مرة أخرى. وفي جانب آخر، فقد تم تخطيط المنطقة الخارجية من السوق بحيث تتسع لأكثر من 350 موقفا، وتأتي هذه الجهود من قبل العاملين بإدارة السوق بهدف تنظيم دخول المركبات ونظافة السوق وفك الاختناقات المرورية وتوفير المواقف لمرتادي السوق؛ وذلك بتهيئة الأرض المجاورة للسوق من جهة الأمامية وجهة الغرب، والتي تتسع لعدد كبير من المواقف.

ولأجل سلامة المنتجات وصلاحياتها، تحرص إدارة السوق على تنفيذ عدد من الإجراءات؛ حيث تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى العاملة في السوق المركزي؛ مثل: شرطة عُمان السلطانية -ممثلة بالإدارة العامة للجمارك- ووزارة الزراعة والثروة السمكية -ممثلة في قسم الحجر الزراعي- وممثلي شركات التخليص لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي؛ من أجل مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع العدد المتزايد من البرادات القادمة إلى السوق والمحملة بشتى الأنواع من الخضراوات والفواكه خلال هذه الأيام.

وحرصًا على رفع مستوى جودة المنتجات المقدمة لجميع أفراد المجتمع، تكثف بلدية مسقط جهودها في توفير البيئة الصحية المناسبة لتداول الخضراوات والفواكه لضمان وصولها للمستهلك طازجة وسليمة؛ فقد كثفت فرق العمل حملات التفتيش على المحلات والبرادات ومخازن الخضراوات والفواكه، كما كثفت الرقابة على المطاعم والمقاهي ومخازن المواد الغذائية المتواجدة داخل السوق؛ للتأكد من مدى التقيد بالاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها عند إعداد الطعام لمرتادي السوق، إلى جانب حرص إدارة السوق بأعمال النظافة العامة داخل السوق والعمل على التخلص من النفايات من خلال نقلها خارج السوق، كما حرصت إدارة السوق على تكثيف أعمال النظافة العامة داخل السوق والعمل على التخلص من النفايات من خلال نقلها خارج السوق في محطة مردم النفايات في بركاء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يونيو 2018

بلدية مسقط تعلن جاهزية السوق المركزي للخضروات والفواكه

المزيد

04 مايو 2019

بلدية مسقط تعلن جاهزية السوق المركزي للخضروات والفواكه

المزيد

14 مايو 2018

بلدية مسقط: السوق المركزي للخضراوات والفواكه جاهز لاستقبال شهر رمضان

المزيد

19 يونيو 2015

"الموالح المركزي" يستقبل رمضان بتوفير أصناف الخضراوات والفواكه وتسهيل الخدمات للمرتادين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اللجنة الوطنية للشباب تناقش سبل تطوير القطاع والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

المحليات - أخبار

فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

إعلان المخطط التفصيلي لـ"خزائن الاقتصادية" قريبا.. وبدء الإنشاءات في النصف الثاني

الاقتصاد - محلي

"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة