"هبطة عبري" تنعش الأسواق وتغطي احتياجات ولايات الظاهرة

عبري - ناصر العبري

تنطلقُ في ولاية عبري هبطة عيد الفطر المبارك؛ حيث يتمُّ تقديم مستلزمات العيد المختلفة أمام المتسوقين؛ انطلاقا من التقليد العماني الأصيل الذي يقام دائما احتفاءً بالعيد.

وتشهدُ الهبطة بيع جميع احتياجات العيد من الملابس ولعب الأطفال والحلوى العمانية، لكن ينصب اهتمام المستوقين على شراء الأبقار والأغنام، إلى جانب بيع الأقمشة والمنسوجات والكماليات والمواد الاستهلاكية. وتقام هبطة العيد قبل العيد بثلاثة أيام في مختلف أسواق ولايات السلطنة وفي عبري تقام خلال الأيام العشرة التي تسبق العيد.

من جهته، أكد الشيخ عبدالعزيز بن حمدان بن عبدالله البلوشي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية عبري؛ أهميّة هبطة العيد التي تتنوع فيها المعروضات من مستلزمات العيد، وتمثل ضرورة حقيقية للمستهلكين، مضيفا أن الهبطة عادة عمانية توارثتها الأجيال منذ القدم. وتابع أن الهبطة يأتي إليها جميع المتسوقين من ولايات ومحافظات أخرى.

وقال سعيد بن عبدالله الهنائي إنَّ أبناء الظاهرة حريصون على الذهاب للهبطة لشراء المنتجات، وخاصة المواشي بمختلف أنواعها وأحجامها، مشيرا إلى أن الهبطة تعود بالنفع الاقتصادي على البائع والمشتري.