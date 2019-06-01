تسمية "اللجنة التوجيهية" للإشراف على البرنامج الوطني بين السلطنة واليونيسيف

مسقط- الرؤية

أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارا وزارياً باستبدال مسمى "اللجنة التنفيذية" بمسمى "اللجنة التوجيهية للإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني المشترك وخططه التنفيذية بين السلطنة ومنظمة اليونيسيف.

وقضى هذا القرار بـ"إعادة تشكيل هذه اللجنة" برئاسة خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، والدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وحمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ويوسف بن محمد الريامي المكلف بأعمال مدير عام الإحصاءات الاجتماعية والسكانية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء في القرار أن اللجنة تباشر مهامها في إدارة وتنسيق العمل بين القطاعات لضمان التنفيذ الفاعل للبرنامج الوطني بما يعزز نهجا شاملا تكامليا للعمل في الطفولة، ويضم ذلك تقييم المواضيع التي تحتاج إلى التخطيط والعمل على تيسير العمل المشترك، وإعداد إطار العمل لبرنامج التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ويشمل: مراجعة مسودات خطط العمل الدورية ومناقشة الأولويات القطاعية المشتركة، ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع أولويات واستراتيجيات برنامج التعاون.