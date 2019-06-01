الإعلامي عدنان الميمني يسرد مسيرته المهنية في الإذاعة والتليفزيون عبر "رمضان جانا"

الرؤية - مريم البادية

استضافَ برنامج "رمضان جانا" على إذاعة "صوت الرؤية" الإعلامي عدنان الميمني للحديث عمَّا وصل إليه في مسيرته الإعلامية، وقال إنه أول مذيع في إذاعات "FM" وأصغر مذيع تجول في الخليج برفقة طيف البياتي.

ومارس الميمني الإعلام في سن مبكرة، فعندما كان في العاشرة من عمره دخل المجال الاعلامي منذ عام 1996 من خلال برامج الأطفال، ثم بعد سنتين من ذلك انتقل لعالم الإذاعة من خلال إذاعة "FM" وتحول إليها بالشكل الرسمي في العام 2003؛ حيث عمل في الكويت لمدة 4 أشهر، ثم انتقل للإذاعة العامة لسلطنة عمان. وتنقل الميمني بين عالمي الإذاعة والتليفزيون، ويرى أن المجالين مُكمِّلان لبعضهما والناجح في الإذاعة يستطيع أن ينجح في التليفزيون.

وذكر الميمني أنه دخل عالم التليفزيون من خلال مشاركته في برنامج فوازير، والذي كان يحمل عنوان "الأودية في عمان"، ثم كان له دور في برنامج "الصحة والمجتمع"، بينما عن بدايته الإذاعية فكانت من خلال برنامج "الأطفال" الذي كان برفقة شيماء الحمادية وابتهال الزدجالية، ثم توالت الأعمال الإذاعية والتليفزيونية للميمني؛ والتي نذكر من بينها: برنامج "أحلى صيف"، وبرنامج "هلا وحياكم" الذي غطى فيه فعاليات مهرجان مسقط.

أمَّا عن برنامجه في هذا الشهر الفضيل، فيأتي بعنوان "يستحق المتابعة"، ويذاع على إذاعة الشباب، يومي الجمعة والسبت من العاشرة وحتى الثانية عشرة ليلا؛ فهو عِبارة عن متابعة مستمرة لما يعرض على شاشات التلفاز وما يبث وما يذاع من أعمال "مسلسلات وبرامج"، والتي تعد دليلا يمكن للمشاهد أن يسترشد به لمشاهدة المسلسلات والبرامج من خلال لقاءات فنية منوعة إضافة لمتابعة أبرز الفعاليات المسائية الرمضانية، كما يعد هذا العمل سهرة فنية منوعة لمتابعة ما يقدم من أنشطة وأعمال فنية في شهر رمضان المبارك.

وتابع الميمني أنَّ البرنامج استضافَ نخبة من نجوم وكتاب الدراما الخليجية هذا العام، وكان له بصمة عن الحديث عن المسرح والدراما وحل بعض المشكلات الفنية التى وجَّهها الجمهور لهم لمستقبل خليجي درامي أكثر نُضجا لنقل الواقع الحقيقي، مؤكدا أن هذا هو الهدف الذى يقال على لسان الكتاب من الدراما واستضافة عدد من الفنانين؛ أمثال الفنان الكويتي ميثم البدر، وداود حسين وأسماء كثيرة، ومحليًّا عدد من النجوم الذين كانوا ضيوفًا لدينا في الاستوديو.