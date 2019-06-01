السبت, 01 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

الإعلامي عدنان الميمني يسرد مسيرته المهنية في الإذاعة والتليفزيون عبر "رمضان جانا"

السبت 01 يونيو 2019 06:07 م بتوقيت مسقط

الإعلامي عدنان الميمني يسرد مسيرته المهنية في الإذاعة والتليفزيون عبر "رمضان جانا"

 

الرؤية - مريم البادية

استضافَ برنامج "رمضان جانا" على إذاعة "صوت الرؤية" الإعلامي عدنان الميمني للحديث عمَّا وصل إليه في مسيرته الإعلامية، وقال إنه أول مذيع في إذاعات "FM" وأصغر مذيع تجول في الخليج برفقة طيف البياتي.

ومارس الميمني الإعلام في سن مبكرة، فعندما كان في العاشرة من عمره دخل المجال الاعلامي منذ عام 1996 من خلال برامج الأطفال، ثم بعد سنتين من ذلك انتقل لعالم الإذاعة من خلال إذاعة "FM" وتحول إليها بالشكل الرسمي في العام 2003؛ حيث عمل في الكويت لمدة 4 أشهر، ثم انتقل للإذاعة العامة لسلطنة عمان. وتنقل الميمني بين عالمي الإذاعة والتليفزيون، ويرى أن المجالين مُكمِّلان لبعضهما والناجح في الإذاعة يستطيع أن ينجح في التليفزيون.

وذكر الميمني أنه دخل عالم التليفزيون من خلال مشاركته في برنامج فوازير، والذي كان يحمل عنوان "الأودية في عمان"، ثم كان له دور في برنامج "الصحة والمجتمع"، بينما عن بدايته الإذاعية فكانت من خلال برنامج "الأطفال" الذي كان برفقة شيماء الحمادية وابتهال الزدجالية، ثم توالت الأعمال الإذاعية والتليفزيونية للميمني؛ والتي نذكر من بينها: برنامج "أحلى صيف"، وبرنامج "هلا وحياكم" الذي غطى فيه فعاليات مهرجان مسقط.

أمَّا عن برنامجه في هذا الشهر الفضيل، فيأتي بعنوان "يستحق المتابعة"، ويذاع على إذاعة الشباب، يومي الجمعة والسبت من العاشرة وحتى الثانية عشرة ليلا؛ فهو عِبارة عن متابعة مستمرة لما يعرض على شاشات التلفاز وما يبث وما يذاع من أعمال "مسلسلات وبرامج"، والتي تعد دليلا يمكن للمشاهد أن يسترشد به لمشاهدة المسلسلات والبرامج من خلال لقاءات فنية منوعة إضافة لمتابعة أبرز الفعاليات المسائية الرمضانية، كما يعد هذا العمل سهرة فنية منوعة لمتابعة ما يقدم من أنشطة وأعمال فنية في شهر رمضان المبارك.

وتابع الميمني أنَّ البرنامج استضافَ نخبة من نجوم وكتاب الدراما الخليجية هذا العام، وكان له بصمة عن الحديث عن المسرح والدراما وحل بعض المشكلات الفنية التى وجَّهها الجمهور لهم لمستقبل خليجي درامي أكثر نُضجا لنقل الواقع الحقيقي، مؤكدا أن هذا هو الهدف الذى يقال على لسان الكتاب من الدراما واستضافة عدد من الفنانين؛ أمثال الفنان الكويتي ميثم البدر، وداود حسين وأسماء كثيرة، ومحليًّا عدد من النجوم الذين  كانوا ضيوفًا لدينا في الاستوديو.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يونيو 2015

شمعة محمد تطل على جمهورها في رمضان بـ 6 أعمال دراميّة في الإذاعة والتليفزيون

المزيد

01 مايو 2019

الإذاعة والتليفزيون تعلن خريطة برامج ومسلسلات شهر رمضان 2019

المزيد

25 يونيو 2016

تباين آراء المشاهدين والمستمعين في تقييم مستوى برامج الإذاعة والتليفزيون خلال رمضان

المزيد

07 مايو 2018

وجبة دسمة من المتعة والترفيه والثقافة على شاشات وأثير "الإذاعة والتليفزيون" في رمضان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

الاقتصاد - محلي

شهاب بن طارق يلتقي رئيس الوزراء القطري في مكة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يونيو 2019

الاقتصاد - محلي

توجيهات سامية من جلالة السلطان للمستثمرين بمحافظة مسندم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة