النهايات الدرامية

ونحن على مشارف توديع موسم السباق الرمضاني في كلِّ الفضائيات المحلية والخليجية والعربية، تابعنا جميعا طوال الشهر الفضيل الأحداث والتفاصيل مع استعراض القضايا المختلفة، سعينا لتقديم شروح حول كل ما يشغل المتابع، وخلال تلك الفترة استعرضنا معكم أيضا العديد من الأعمال المختلفة التي لاقت الاستحسان، وفي الجانب الآخر أيضا استعرضنا ردود الفعل المتباينة حول أي عمل لاقى هجومًا واضحًا من المتابعين.

ولأننا نعمل على استعراض كل ما يشغل الرأي العام، فإننا على سبيل المثال نجد الكل متسمِّراً ليتعرف على النهايات المحتومة لأي عمل درامي تابعه حتى النهاية، على الرغم من أن أغلب هذه الأعمال يمكن القول إنها لم تحمل في طياتها سوى أحداث متشابهة ووجوه فنية أيضا مكررة، ولكن الاختلاف الوحيد الذي يترقبه المشاهد هو النهاية، ولأن هناك إجماعا كبيرا على كل عمل سنوي تقوم بدور بطولته الفنانة نادين نجيم، فإنَّ مسلسل "خمسة ونص" لاقى تخمينات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من المتابعين حول شكل النهاية التي ستكون عليها والتي يترقبونها بكل فضول، على عكس الكثير من الأعمال التي يدركون نهايتها أو على الأقل ملامح النهاية تكاد تكون واضحة في الكثير من الأعمال الرمضانية الخليجية، إلا أنها لم تدخل سباق التخمينات لأنَّ رسائل البعض منها غير واضح، والبعض الآخر مباشر؛ فمن السهل التعرف على النهاية دون انتظار الحلقة الأخيرة من العرض.