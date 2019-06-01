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انتحل شخصية "أمير سعودي" فعوقب بالسجن لمدة 18 عاما

السبت 01 يونيو 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

انتحل شخصية "أمير سعودي" فعوقب بالسجن لمدة 18 عاما

 

ميامي - الوكالات

أصدرت محكمة في مدينة ميامي الأمريكية حكما بالسجن لمدة 18 عاما على كولومبي انتحل على مدى عقود شخصية "أمير سعودي".

وصدر هذا الحكم بحق أنتوني غينياك (48 عاما)، وهو رجل من أصول كولومبية ادعى على مدى سنين أنه الأمير خالد آل سعود، بتهمة احتيال بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وخدع الأمير الزائف أو مجرد "السلطان"، كما لقب نفسه، عشرات المستثمرين في مجال الهواتف خلال نحو ثلاثة عقود وأقنعهم بدفع هذا المبلغ الهائل له، بسبب اعتقادهم أنه يحظى بدعم العائلة الحاكمة في السعودية.

وكان غينياك يقيم في منزل فاخر ويقود سيارة "فيراري" بلوحات دبلوماسية مزيفة ويستخدم طائرة خاصة ويختات ولم يظهر أمام الجمهور إلا محاطا بحراس شخصيين يحملون حقيبة تحتوي على وثائق مزيفة.

لكن المحتال وقع في الفخ بعد أن شوهد وهو يتناول لحم الخنزير، وفتح تحقيق معه للكشف عن حقيقته، التي تقول أن هذا "الأمير" في الواقع رجل ولد في كولومبيا وتبنته عائلة أمريكية في سن سبع سنوات، ثم فر من منزل العائلة في عمر 17 عاما، وسبق أن أمضى بضعة أعوام وراء القضبان بسبب تورطه في قضايا احتيال مماثلة.

 

 

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