15 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري للمحافظات ضمن "المزيونة" للادخار

إزكي - الرؤية

أجرَى بنكُ مسقط السحبَ الشهريَّ المخصَّص للمحافظات في فرع البنك بولاية إزكي بمحافظة الداخلية، بمشاركة مجموعة من زبائن البنك، وبحضور حمدان بن حمود البيماني مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة الداخلية، وابتسم الحظ لـ15 فائزا، حصل كل منهم على جائزة مالية قيمتها 1000 ريال عماني.

وقدَّم حمدان بن حمود البيماني مدير التهنئة للفائزين بسحب المحافظات ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019، مشيرا إلى تخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني تشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة ضمن برنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019؛ بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير. وأكد البيماني أن البنك يواصل إجراء السحوبات الشهرية والجميع لديه الفرصة للفوز بهذه الجوائز المالية؛ من خلال تعزيز التوفير في الحساب، وكلما زاد التوفير كانت الفرصة أكبر للفوز بالجوائز المالية، ودعا زبائن البنك وافراد المجتمع لاستثمار الفرصة والمشاركة في سحوبات برنامج المزيونة والذي يقدم سحوبات طوال العام وبشكل منتظم.

ويأتي برنامج "المزيونة" للعام 2019 بحلة جديدة؛ حيث تمَّ استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، كما تمَّ تخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمتخصصة لفئات المجتمع؛ لتوزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة. وتقديراً لولاء الزبائن ولتعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع، خصص بنك مسقط جوائز مالية نصف سنوية تبلغ أكثر من مليون و500 ألف ريال عماني من بينها جائزتان بقيمة نصف مليون ريال سيفوز بها شخصان فقط من زبائن البنك ويحصل كل زبون على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال، وبنفس القيمة المالية تم تخصيص جوائز أخرى لنهاية العام، وبذلك يتم توزيع الجوائز الكبرى طوال العام.

كما تمَّ استحداث جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي"؛ بحيث سيفوز 50 فائزاً يحصل كل منهم على جائزة قيمتها 500 ريال عماني. وكذلك تم تخصيص 3 سحوبات في العام مخصصة لكل زبون لديه حساب في البنك لأكثر من 10 سنوات، ومن في حسابه 100 ريال فما فوق يدخل السحب مباشرة للفوز بجائزة قيمتها 500 ريال لـ50 فائزاً في كل سحب مع الاستمرار في تقديم الجوائز المالية المثيرة المخصصة لزبائن "أصالة والجوهر" والجوائز المخصصة للمحافظات وجوائز أخرى مثيرة مخصصة لحسابات النساء "زينة"، وأيضا جوائز للمناسبات الوطنية والجوائز الخاصة بالأطفال والشباب وجوائز "حول راتبك".