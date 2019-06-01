هدايا العيد من "حيا للمياه" للأطفال المرقدين بالمستشفيات

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل حيا للمياه تنظيم العديد من الفعاليات والحملات المجتمعية، ومنها حملة "نفرحهم" التي تستهدفُ زيارة الأطفال المرقدين بمختلف المستشفيات وتقديم هدايا العيد لهم. وحطَّت الحملة رحالها مؤخرا بمستشفى جامعة السلطان قابوس؛ حيث قدَّم فريق حيا للمياه الهدايا العينية والعيدية للأطفال المرقدين بالمستشفى والمقدمة من حيا للمياه وموظفيها.

وقالت حنان بنت يوسف البلوشية مديرة دائرة الاتصال المؤسسي بحيا للمياه: تهدف حملة "نفرحهم" لمشاركة الأطفال الذين شاءت الظروف أن يتواجدوا خلال هذه الأيام المباركة بين أسِرَة مستشفى جامعة السلطان قابوس. وقد دأبَ موظفو حيا للمياه منذ سنوات على المشاركة في مثل هذه الحملات التي تحمل جانبا إنسانيا بالدرجة الأولى؛ حيثُ إنَّ الفرحة لا ترتسم على مُحيا الأطفال المرقدين فقط بل تمتد لجميع أفراد أسرة حيا للمياه الذين يعملون وفق عدد من القيم؛ أهمها: الاهتمام الذي لا يقتصر على الاهتمام بالواجبات الوظيفية، بل يمتد لاهتمام الموظف بمحيطه الأسري والمجتمعي، وحملة نفرحهم أحد نماذج هذا الامتداد بالاهتمام.

وأضافت البلوشية أنَّ حيا للمياه تحرص على مشاركة المجتمع في العديد من الفعاليات والمناسبات؛ إيماناً منها بأهمية الشراكة مع أفراد المجتمع؛ باعتباره أساس وغاية الخدمة التي تقدمها الشركة لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيية. ونشكر إدارة الشركة على حرصها بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وكذلك موظفيها الذين سارعوا بالمساهمة ماديًّا ومعنويًّا؛ مما انعكس إيجاباً على نجاح الفعالية.