السبت, 01 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

هدايا العيد من "حيا للمياه" للأطفال المرقدين بالمستشفيات

السبت 01 يونيو 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

هدايا العيد من "حيا للمياه" للأطفال المرقدين بالمستشفيات

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل حيا للمياه تنظيم العديد من الفعاليات والحملات المجتمعية، ومنها حملة "نفرحهم" التي تستهدفُ زيارة الأطفال المرقدين بمختلف المستشفيات وتقديم هدايا العيد لهم. وحطَّت الحملة رحالها مؤخرا بمستشفى جامعة السلطان قابوس؛ حيث قدَّم فريق حيا للمياه الهدايا العينية والعيدية للأطفال المرقدين بالمستشفى والمقدمة من حيا للمياه وموظفيها.

وقالت حنان بنت يوسف البلوشية مديرة دائرة الاتصال المؤسسي بحيا للمياه: تهدف حملة "نفرحهم" لمشاركة الأطفال الذين شاءت الظروف أن يتواجدوا خلال هذه الأيام المباركة بين أسِرَة مستشفى جامعة السلطان قابوس. وقد دأبَ موظفو حيا للمياه منذ سنوات على المشاركة في مثل هذه الحملات التي تحمل جانبا إنسانيا بالدرجة الأولى؛ حيثُ إنَّ الفرحة لا ترتسم على مُحيا الأطفال المرقدين فقط بل تمتد لجميع أفراد أسرة حيا للمياه الذين يعملون وفق عدد من القيم؛ أهمها: الاهتمام الذي لا يقتصر على الاهتمام بالواجبات الوظيفية، بل يمتد لاهتمام الموظف بمحيطه الأسري والمجتمعي، وحملة نفرحهم أحد نماذج هذا الامتداد بالاهتمام.

وأضافت البلوشية أنَّ حيا للمياه تحرص على مشاركة المجتمع في العديد من الفعاليات والمناسبات؛ إيماناً منها بأهمية الشراكة مع أفراد المجتمع؛ باعتباره أساس وغاية الخدمة التي تقدمها الشركة لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيية. ونشكر إدارة الشركة على حرصها بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وكذلك موظفيها الذين سارعوا بالمساهمة ماديًّا ومعنويًّا؛ مما انعكس إيجاباً على نجاح الفعالية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2017

"حيا للمياه" تطلق حملة "نفرحهم" لتوزيع هدايا العيد على الأطفال المرضى

المزيد

30 سبتمبر 2015

هدايا للأطفال المرضى بالرستاق ضمن فعاليات مهرجان الوشيل

المزيد

16 يوليو 2017

هدايا للأطفال من البنك الوطني العماني ابتهاجا بالعيد

المزيد

28 سبتمبر 2015

"الاعتماد الأكاديمي" توزع هدايا العيد على المرضى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اللجنة الوطنية للشباب تناقش سبل تطوير القطاع والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

المحليات - أخبار

فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

إعلان المخطط التفصيلي لـ"خزائن الاقتصادية" قريبا.. وبدء الإنشاءات في النصف الثاني

الاقتصاد - محلي

"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة