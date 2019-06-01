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عروض استثنائية على "دودج دورانجو" و"تشارجر" و"تشالنجر" حتى 13 يونيو

السبت 01 يونيو 2019 05:29 م بتوقيت مسقط

عروض استثنائية على "دودج دورانجو" و"تشارجر" و"تشالنجر" حتى 13 يونيو

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل شركة ظفار للسيارات -الموزِّع الرسمي لسيارات جيب ودودج ومركبات رام في السلطنة- تقديم عروضها الرمضانية الاستثنائية التي تتيح خلالها خصومات كبيرة على مجموعة من الطرازات المميزة لعلامة "دودج"، والتي تشمل كلًّا من: "دورانجو"، و"تشارجر"، و"تشالنجر" حتى 13 يونيو. وبخلاف الهدايا النقدية القيمة المضمونة التي تتراوح قيمتها ما بين 1,650 إلى 8,200 ريال عماني، تقدم العروض مجموعة من المزايا الأخرى التي تشمل التسجيل والتأمين المجاني، والضمان لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وقسائم تسوق مضمونة بقيمة 100 ريال عماني وغيرها من المزايا التي تجعل من امتلاك أحد هذه الطرازات الرائعة تجربة لا مثيل لها.

وقال بيجو لوكوس مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات أن تطلق شركة ظفار للسيارات عروضها الاستثنائية كل عام في مثل هذا الوقت احتفاءً بالأجواء الرمضانية المميزة التي تمثل قيمة خاصة لدى الجميع وتعرف بالجود والكرم؛ لذا تتشارك ظفار للسيارات مع عملائها الكرام بهذه القيم الجميلة، وتوجه لهم هذه العروض الذي تعرف من عنوانها "في رمضان هذا العام خليها علينا"، لتتيح للجميع امتلاك واحدة من الطرازات المميزة التي تتمتع بجودة عالمية معروفة، وبالتأكيد أصبح في الإمكان اقتناء واحدة من طرازات دودج والاستفادة بمجموعة كبيرة من المزايا القيمة والهدايا النقدية المضمونة، والاستمتاع بقيادة سيارة قوية والتنقل لوجهتك المفضلة أينما كانت في أي وقت، مع التمتع براحة البال لسنوات طويلة من خلال الخدمات المجانية المرافقة لهذه العروض.

وأضاف بيجو: يسري العرض المقدم حتى 13 يونيو على مجموعة من السيارات المميزة التي تشمل كلًّا من طرازات "دورانجو"، و"تشارجر"، و"تشالنجر" مع التمتع بهدايا نقدية من 1,650 إلى 8,200 ريال عماني؛ لذا أدعو كل عشاق القيادة والمغامرة إلى التوجه لصالات عرض شركة ظفار للسيارات والاستفادة من العرض المقدم والتمتع بمزاياه واقتناء واحدة من السيارات الرائدة في فئتها وصاحبة القدرات الجبارة على مختلف الطرق والمشمولة في العروض الرمضانية.

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