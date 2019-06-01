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100 شاب عماني يلتحقون بالعمل في "دبليو مسقط" الجديد

السبت 01 يونيو 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

100 شاب عماني يلتحقون بالعمل في "دبليو مسقط" الجديد

مسقط - الرؤية

رحَّبتْ الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) -الذراع التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- بـ100 موظف من الكوادر العمانية الجديدة التي انضمَّت للعمل في فندق دبليو مسقط. والتقى بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي لشركة عمران الموظفين الجدد، ورحب بهم في الفندق المزمع افتتاحه رسميا في الشهر الجاري.

وتأتي عملية التوظيف التي تقوم بها شركة عمران وفندق دبليو لتتواكب مع خطط التعمين في السلطنة، وفي إطار سياسة الاستثمار في التنمية المحلية التي تنتهجها شركة عمران والهادفة لتطوير الكوادر العمانية وتشجيعها للعمل في مجالات السياحة والضيافة. ومن المؤمل زيادة عدد الكوادر العمانية العاملة في فندق دبليو مسقط خلال الفترة المقبلة تلبيةً لمتطلبات العدد المتزايد من الزوار في ذروة الموسم السياحي.

وتضطلع شركة عُمران بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويتمحور دورها الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفزة للنمو يدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص، كما تعمل مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع اجتماعية واقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس، مع الحرص على احترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.

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