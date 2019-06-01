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هدايا نقدية تصل لـ2000 ريال وضمان 5 سنوات مع "فيات"

السبت 01 يونيو 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

هدايا نقدية تصل لـ2000 ريال وضمان 5 سنوات مع "فيات"

 

مسقط - الرؤية

تمدِّد شركة ظفار للسيارات -الوكيل الرسمي لسيارات فيات في السلطنة- عروضها الرمضانية على تشكيلة طرازات العلامة الإيطالية فيات حتى 13 يونيو. وتقدِّم ظفار للسيارات لعشاق سيارات فيات العريقة هدايا نقدية تتراوح ما بين 1798 إلى 2000 ريال عماني، فضلا عن 5 أعوام كضمان، إضافة لـ5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق، وغير ذلك من المزايا التي تقدمها ظفار للسيارات مع تجربة تملك لا تنسى.

وقال بيجو لوكوس مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: سطرت طرازات عائلة فيات العريقة قصة نجاح كبيرة منذ بداية إطلاقها؛ حيث تأتي بمزيج مثالي يجمع بين الحرفية والأناقة الإيطالية في سيارة صغيرة، وقد أظهرت فيات 500 أن سيارة صغيرة يمكن أن تطور عائلة كبيرة من الطرازات بأسعار معقولة وجذابة قادرة على ضمان أعلى مستويات من الشخصية والأداء الوظيفي، وقد أدت هذه السمات إلى أن تصبح فيات قصة نجاح دولية مدوية، وخلال الفترة الحالية تقدم ظفار للسيارات عروض جذابة لعشاق علامة فيات وتتيح مجموعة من المزايا الرائعة التي تشمل كل من الهديا النقدية والضمان لمدة 5 اعوام وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات والتسجيل المجاني للسيارة، إضافة لمتعة قيادة فيات في جميع الأوقات.

وكانت السيارة 500 قد طرحت للمرة الأولى في العام 1957، وظلت على مدار العقود جاءت فيات بأجيال مختلفة وذاع صيتها بين سائقي السيارات، وأصبحت ذات أهمية اجتماعية حقيقية، واليوم تواصل تشكيلة الطرازات الجديدة من سيارة 500 نجاحات أسلافها؛ حيث تتميَّز بإطلالة إيطالية مميزة مع أداء وظيفي متفوق وتصاميم جذابة وتقنيات مبتكرة. وتتوافر تشكيلة ميزة من فيات 500 لدى شركة ظفار للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات فيات في السلطنة، الذي يواصل تعزيز نجاحات هذه العلامة مع خدمات عالية تضع راحة العملاء ضمن أولوية اهتماماتها.

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