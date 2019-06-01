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"شناص لتوليد الكهرباء" تبدأ التشغيل التجاري لمحطة صحار

السبت 01 يونيو 2019 05:22 م بتوقيت مسقط

"شناص لتوليد الكهرباء" تبدأ التشغيل التجاري لمحطة صحار

 

 

 

صحار – العمانية

 

بدأت شركة شناص لتوليد الكهرباء الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة من محطة صحار لإنتاج الكهرباء التشغيل التجاري للمحطة الواقعة في ميناء صحار بعد اجتياز المحطة لجميع الاختبارات التشغيلية بكفاءة عالية.

وقال المهندس عبدالله بن علي النوفلي الرئيس التنفيذي لشركة شناص لتوليد الكهرباء إن محطة صحار لإنتاج الكهرباء تعد ثاني أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في السلطنة بسعة إنتاجية تبلغ 1710 ميجاوات وتتخذ من ميناء صحار موقعًا لها وترتبط بشبكة الكهرباء الرئيسية. كما أنها مصممة وفق أحدث التقنيات العالمية القائمة على نظام الدورة المركبة التي تعمل على خفض التكاليف ورفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء لذلك تعد محطة صحار لإنتاج الكهرباء المرحلة الثالثة من أكفأ المحطات في السلطنة من الناحية التشغيلية.

وأوضح النوفلي أن حجم استثمارات المشروع بلغ حوالي مليار دولار(384 مليون ريال عماني تقريبا)، مبينًا أن المشروع تساهم فيه كل من: شركة متسوي وشركاؤها المحدودة وشركة أكوا باور وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة شناص لتوليد الكهرباء أن الشركة تولي جانب القيمة المحلية المضافة اهتماماً كبيرًا حيث تجاوزت قيمة العقود المسندة للشركات المحلية أكثر من 68 مليون ريال عماني، كما تبلغ نسبة التعمين في الشركة المشغلة للمحطة (الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة) أكثر من 70 بالمائة.

وترتبط شركة شناص لتوليد الكهرباء بعقد لشراء الطاقة مع الحكومة العمانية متمثلة في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حيث تحصل الأخيرة على حق شراء الطاقة المنتجة لمدة تبلغ 15 عامًا من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة.

ومن جانبه قال المهندس يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إن المشروع يعد امتدادا للشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والتي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن وقد أدت الشراكة إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة في السلطنة كما سيكون للمحطة دور فاعل في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل التوسع العمراني والمشاريع الطموحة التي يتم تنفيذها في مُختلف القطاعات بالسلطنة.

وترتبط المحطة بشبكة نقل كهرباء حديثة بجهد 400 كيلوفولت مما يساهم في دفع الحركة التجارية والصناعية النشطة في محافظة شمال الباطنة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام.

وقال المهندس علي بن سعيد الهدابي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء إن الشركة العمانية لنقل الكهرباء قد التزمت ببناء شبكة نقل جهد 400 كيلوفولت لربط المحطة بشبكة الشركة القائمة في شمال الباطنة حيث تم إنشاء عدد من محطات جهد 400 كيلوفولت في ولاية صحار وخطوط نقل علوية وأرضية جهد 400 كيلوفولت، كما تم الانتهاء من هذه المشاريع بنجاح لتمكين محطة صحار لإنتاج الكهرباء (المرحلة الثالثة) من ضخ إنتاجها في الشبكة الرئيسية قبل بدء صيف 2019. وقد ساهمت جهود عدد من الجهات في إنجاح المشروع الوطني وهي وزارة النفط والغاز والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة ميناء صحار والشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة الغاز العمانية وشركة مجيس للخدمات الصناعية.

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