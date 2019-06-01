منح 9 آلاف قطعة أرض سكنية بنهاية أبريل

مسقط – العمانية

بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 8 آلاف و990 قطعة أرض بنهاية شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 12 ألفًا و937 قطعة أرض بنهاية أبريل 2018، وفق ما أوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية شهر أبريل 2019 في محافظة الداخلية ألفين و624 قطعة أرض مقارنة بألفين و984 قطعة بنهاية أبريل 2018 فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط ألفًا و392 قطعة مقارنة بألف و55 قطعة بنهاية أبريل 2018م، في حين بلغ العدد بمحافظة شمال الشرقية ألفًا و34 قطعة مقارنة بألفين و31 قطعة بنهاية أبريل 2018.

وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة جنوب الشرقية 949 قطعة مقارنة بألف و55 قطعة تم منحها بنهاية أبريل 2018م، وفي محافظة البريمي بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة 935 قطعة مقارنة بـ 66 قطعة بنهاية أبريل 2018م. كما بلغ العدد في محافظة جنوب الباطنة 855 قطعة مقارنة بألفين و117 قطعة أرض سكنية تم منحها بنهاية أبريل 2018م.

وفي محافظة مسندم بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بنهاية أبريل الماضي 395 قطعة مقارنة بـ 6 قطع بنهاية أبريل 2018م، فيما تم منح 267 قطعة بمحافظة الوسطى مقارنة بـ 409 قطع بنهاية أبريل 2018م. وفي محافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار) تم منح 238 قطعة أرض سكنية مقارنة بـ 430 قطعة بنهاية أبريل 2018م، في حين تم منح 205 قطع أرض بمحافظة ظفار مقارنة بـ 337 قطعة خلال نفس الفترة من عام 2018. وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة الظاهرة 96 قطعة بنهاية أبريل 2019م، مقارنة بـألفين و447 قطعة بنهاية أبريل 2018.