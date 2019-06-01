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"صحار الدولي" يستضيف زبائنه من المؤسسات الحكومية في حفل إفطار

السبت 01 يونيو 2019 05:18 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" يستضيف زبائنه من المؤسسات الحكومية في حفل إفطار

مسقط - الرؤية

نظّم صحار الدولي حفل إفطار لزبائنه من المؤسسات الحكومية ووحدات القطاع العام في فندق كراون بلازا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بهدف الاحتفاء بالشراكة، وتقديرا للدعم والثقة، وتثمينا للعلاقات الوطيدة التي تسهم في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة للوطن.

وحضر حفل الإفطار عدد من كبار المسؤولين وممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع العام، وكان في استقبال الضيوف عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لصحار الدولي إلى جانب مسؤولين آخرين من وحدة المؤسسات الحكومية والقطاع العام في البنك.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: إنّ الإفطار مع زبائننا من المؤسسات الحكومية والقطاع العام يعد مناسبة مثالية للتأكيد على العلاقات القوية، وبناء شراكات جديدة، كما أنّه فرصة للاحتفاء بشراكاتنا الطويلة مع العديد من الجهات الحكومية. وانعكاسا لشخصية هويتنا التجارية الجديدة المتمثلة في الوضوح والإنسانية والاستمرارية، فإنّ هذه الفعاليات تفتح لنا نافذة أخرى للتعرف على احتياجات القطاع، لكي نتمكن من مساعدة زبائننا بشكل أفضل من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ونيابة عن مجلس إدارة صحار الدولي وموظفيه، أشكر زبائننا من المؤسسات الحكومية والقطاع العام على مشاركتهم لنا الاحتفاء بشهر رمضان المبارك، ونشكرهم أيضا على ثقتهم في خبراتنا لتزويدهم بأفضل الحلول المالية ونحن نتطلع في أن نكون جزءا من رحلتهم لتحقيق المزيد من الفوز باستمرار.

ويحرص صحار الدولي على مبادرات التواصل مع مختلف فئات الزبائن في مختلف المناسبات من أجل فهم احتياجاتهم لخدمتهم بشكل أفضل، حيث نظم في وقت سابق إفطارا لزبائنه من الشركات والقطاع الخاص. وتهدف استراتيجية صحار الدولي إلى تعزيز مكانته وإبرازه كأفضل بنك في مجال خدمة الزبائن وبرؤية واضحة بأن يصبح مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، ترفد المجتمع وأفراده بما يحقق لهم النمو والازدهار، وتعزز من المساهمات في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة.

 

 

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