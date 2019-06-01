"عماسكو" تحتفل مع الأطفال بـ"القرنقشوه" في معرض "هوندا" بالوطية

مسقط – الرؤية

احتفلت "عماسكو"، الموزع الرسمي لشركة هوندا في السلطنة، بليلة القرنقشوه مع الأطفال في معرض هوندا بالوطية، تشجيعا للأطفال الذين يؤدون الصيام خلال شهر رمضان.

وتقليديا، الأطفال يتنقلون في الحي ويهتفون وهم يتلقون الحلويات والهدايا من المنازل التي يزورونها، لكن هذا العام، أحضرت هوندا الاحتفال وفرحة هذه المناسبة إلى صالة العرض، ودُعي الأطفال مع أولياء أمورهم للاستمتاع بالحلويات إلى جانب الألعاب التفاعلية، وعروض الأطفال، والعروض السحرية، والرسم على الوجه، والمسابقات والأنشطة الترفيهية الأخرى.

وبدأ الحدث بكلمة ترحيب متبوعة بالعديد من الأنشطة. وقدمت هوندا هدايا تذكارية لجميع الأطفال الحاضرين. وتمثل مثل هذه الاحتفاليات فرصة مثالية لأفراد المجتمع للاجتماع بشكل غير رسمي وللأطفال لقضاء أمسية مسلية وممتعة مع العائلة والأصدقاء. وكان معرض هوندا مليئًا بالأطفال وعائلاتهم.