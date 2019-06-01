بالفيديو.. شابة أمريكية تتحول إلى حجر

تعاني امرأة أمريكية من مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، من حالة صحية نادرة تسببت في تصلب عضلات جسدها بشكل تدريجي مع مرور الوقت.

ولدت كارلي هينروتاي (23 عاماً) وهي تعاني من حالة وراثية نادرة تدعى التصلب العضلي الليفي، والمعروفة أيضاً باسم "متلازمة ستون مان" والتي تتسبب في تحول العضلات إلى عظام قاسية.

وبسبب تدهور حالة الآنسة هينروتاي، تصلبت العديد من عضلات جسدها بما في ذلك الوركين والرقبة والظهر، و باتت حركتها مقيدة للغاية، إذ لم يعد بإمكانها رفع ذراعيها، أو الانحناء أو الوقوف على قدميها.

وكان الأطباء قد شخصوا حالة هينروتاي وهي في سن الخامسة، بعدما لاحظوا بأن الأصابع في إحدى قدميها، أقصر من أصابع القدم الأخرى. وعلى الرغم من خضوعها للعلاج الفيزيائي والكيميائي بانتظام، إلا أن حالة الشابة ظلت في تدهور مستمر. ويتوقع الأطباء أن تؤدي هذا الحالة إلى وفاتها في خضعون 10 أعوام.

من الجدير بالذكر أن هذا الداء غير قابل للشفاء، ويعاني منه حوالي 800 شخص حول العالم، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للمرضى الذين يعانون منه 40 عاماً.