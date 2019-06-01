السبت, 01 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

السبت 01 يونيو 2019 12:49 م بتوقيت مسقط

D79f7m8WwAEggoB
D79f5TbXUAAEIxA
50 Rials_Oman_BS_overview
50 Rials_Oman_FS_Patch VarifeyeCC_02
50 Rials_Oman_FS_SPARK_01
50 Rials_Oman_FS_overview

مسقط - العمانية

يطرح البنك المركزي العماني اعتبارًا من اليوم للتداول ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية إضافية من فئة الخمسين ريالاً. وذكر بيان صادر عن البنك أنه سيجري تداول هذه الورقة النقدية المذكورة كعملة قانونية جنبًا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليًا والتي سبق أن أصدرها البنك المركزي العماني بنفس الصفات الأمنية والعامة مع التطويرات في الصفات الأمنية الجديدة للورقة المعدّلة.

وأشار إلى أن وجه العُملة للورقة المعدلة يتميز بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيمن للورقة، يظهر فيها قيمة العملة والمدخل الرئيسي لمبنى البنك المركزي العماني واسم البنك باللغتين العربية والإنجليزية ويتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأيٍ من مصادر الضوء وخيط أمان ممغنط ذهبي لامع ذو خط متعرج متغير الألوان (الذهبي إلى الأخضر) في المنتصف، متقطع ومتداخل مع الورقة على الوجه الأمامي للعملة وصفة أمنية على شكل تاج متغير الألوان من الذهبي إلى الأخضر عند إمالة العملة الورقية للأعلى والأسفل.

أما ظهر العُملة فيتميز بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيسر للورقة يظهر فيها المدخل الرئيسي للبنك المركزي العماني، يتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأي من مصادر الضوء.

 

.



D79f5TbXUAAEIxA



D79f7m8WwAEggoB

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 نوفمبر 2015

"المركزي" يصدر ورقة نقدية تذكارية من فئة ريال واحد بمناسبة العيد الوطني

المزيد

28 أغسطس 2016

بنك مسقط يطرح عرضا ترويجيا جديدا على بطاقات الخصم المباشر مع جوائز نقدية مثيرة

المزيد

20 يونيو 2016

"المركزي" يطرح فئة الريال الجديدة بمناسبة عيد الفطر

المزيد

19 مايو 2015

"المركزي" يطرح إصدار أذون خزانة بـ 60 مليون ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اللجنة الوطنية للشباب تناقش سبل تطوير القطاع والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

المحليات - أخبار

فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

إعلان المخطط التفصيلي لـ"خزائن الاقتصادية" قريبا.. وبدء الإنشاءات في النصف الثاني

الاقتصاد - محلي

"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة