"المركزي" يطرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية متطورة

مسقط - العمانية

يطرح البنك المركزي العماني اعتبارًا من اليوم للتداول ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية إضافية من فئة الخمسين ريالاً. وذكر بيان صادر عن البنك أنه سيجري تداول هذه الورقة النقدية المذكورة كعملة قانونية جنبًا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليًا والتي سبق أن أصدرها البنك المركزي العماني بنفس الصفات الأمنية والعامة مع التطويرات في الصفات الأمنية الجديدة للورقة المعدّلة.

وأشار إلى أن وجه العُملة للورقة المعدلة يتميز بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيمن للورقة، يظهر فيها قيمة العملة والمدخل الرئيسي لمبنى البنك المركزي العماني واسم البنك باللغتين العربية والإنجليزية ويتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأيٍ من مصادر الضوء وخيط أمان ممغنط ذهبي لامع ذو خط متعرج متغير الألوان (الذهبي إلى الأخضر) في المنتصف، متقطع ومتداخل مع الورقة على الوجه الأمامي للعملة وصفة أمنية على شكل تاج متغير الألوان من الذهبي إلى الأخضر عند إمالة العملة الورقية للأعلى والأسفل.

أما ظهر العُملة فيتميز بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيسر للورقة يظهر فيها المدخل الرئيسي للبنك المركزي العماني، يتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأي من مصادر الضوء.

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