شهاب بن طارق يلتقي رئيس الوزراء القطري في مكة

مسقط - العمانية

ألتقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي يشارك بتكليفٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء بدولة قطر على هامش مشاركته في أعمال القمّتين الطارئتين (الخليجية والعربية) والقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر السيد شهاب مأدبة السحور التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في القمّتين الخليجية والعربية.