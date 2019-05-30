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الصين توجه صفعة تجارية لأمريكا

الخميس 30 مايو 2019 03:28 م بتوقيت مسقط

الصين توجه صفعة تجارية لأمريكا

 

أوقفت الصين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

نقل موقع "بلومبرج" الأمريكي على أن الصين أوقفت شراء فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الصراع التجاري الدائر بين البلدين.

ووفقا للوكالة، تعتبر الصين أكبر مشتر لفول الصويا في العالم، ووصلت كميات الفول الذي اشترته الصين من الولايات المتحدة منذ سبتمبر لحوالي 13 مليون طن.

في الوقت الذي لم تتلق الشركات الصينية الحكومية أي طلبات جديدة لشراء فول الصويا الأمريكي.

الجدير بالذكر أن الصين ردت بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك بعد إيعاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.

 

المصدر : سبوتنيك

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