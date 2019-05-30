بلدية مسقط تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثف الرقابة الصحية

مسقط – الرؤية

كشفت بلدية مسقط عن استعداد وجاهزية مختلف وحداتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المُبارك، مؤكدة استعداد جميع المسالخ لتلبية الطلب المتوقع على الذبائح، وذلك بعد أن قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالتعاون مع الشركة المشغلة لمسلخي السيب والعامرات باستعدادات مُبكرة لتهيئة المسالخ وذلك بزيادة عدد القصابين، وصيانة المعدات والأجهزة المستخدمة في صالات الذبح، كما تمّ توفير بدائل لمواجهة الطوارئ عند تعطل قطع الغيار اللازم توفرها في عمليات السلخ وغيرها، والتأكيد على ضرورة سلامة المواشي وخلوها من الأمراض، بأن يتم إخضاعها إلى الفحص من قبل أطباء بيطريين في حظائر المسالخ بعد وصولها، وفصحها قبل الذبح للكشف عن الأمراض التي لا تظهر بعد الفحص مثل داء السعار، بالإضافة إلى الفحص الظاهري الدقيق للذبائح بعد الذبح والسلخ لضمان خلوها من أي أمراض، أو وجود أجزاء فاسدة في الذبيحة.

كما قامت أجهزة الرقابة الصحية التابعة لدوائر الشؤون الصحية بالمُديريات التابعة لبلدية مسقط بوضع برامج رقابية مُكثفة لمُتابعة سير العمل في كافة القطاعات قبل وخلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما حددت بلدية مسقط أوقات العمل في أيام العيد، حيث يعمل مسلخا السيب والعامرات ابتداءً من يوم السبت 26 من رمضان الموافق 1 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 يونيو من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصرًا على تلبية طلبات الأفراد فقط، ومن الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة مساءً للشركات. أما في يومي الأربعاء والخميس القادمين (اليوم الأول والثاني من العيد) فيبدأ عمل المسلخين في تمام الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً للأفراد فقط، على أن يقتصر عمل المسلخين يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً إلى الحادية عشرة صباحاً وذلك نظراً لأداء صلاة الجمعة. على أن تكون فترات العمل ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019م، من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساءً. وفي مجال صحة وسلامة الغذاء أنهت أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال عدد من البرامج وخطط العمل الفنية والإجراءات التي تمحورت حول تكثيف الحملات على المحلات التجارية والأسواق المحلية وأسواق المواشي والمقاصب ومحلات الخضروات والفواكه في المُحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.

من جانب آخر، نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالتعاون مع المديريات الخدمية التابعة للبلدية حملة توعوية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية خلال شهر رمضان المبارك؛ نظرا لما تشهده هذه المحلات والمراكز من ازدحام استعداداً لعيد الفطر المبارك، بهدف حماية مرتادي هذه المراكز، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والمُمارسات الصحية. وانطلقت أولى الحملات لتغطي محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل في ولاية بوشر، حيث تمت زيارة عدد (127) محلا تم خلالها معاينة عقود 7 محلات، وتفتيش 120 منها، كما وقفت اللجان في مطرح الكبرى على 95 محلًا مع تواصل عمل فريق التفتيش النسائي بالولاية، على أن تستمر الزيارات لتغطي كافة ولايات محافظة مسقط فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل، وقد شملت هذه الزيارات تفتيش العقود والتراخيص، ومعاينة أدوات التجميل للتعرف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتوعية وتثقيف العاملات في جميع محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل، كما قامت المفتشات بقسم تفتيش الأنشطة الصحية بتوزيع بوسترات على مراكز التجميل تحتوي على عدة اشتراطات وتعليمات النظافة العامة منها أن يكون المحل مرخصاً من قبل البلدية، إضافة إلى التزام العاملات بالممارسات الصحية السليمة وارتدائهن الزي المخصص بالعمل، وأن تكون جميع الأدوات المستخدمة نظيفة ومعقمة ولم يسبق استخدامها، كما تركز فرق التفتيش على الاهتمام بنظافة المحل وجودة الأدوات المستخدمة وكفاءة أجهزة التعقيم وفعاليتها، تفاديا للأمراض المنقولة والمشكلات الناتجة عن استخدام الأدوات الملوثة.

كما قام فريق من المفتشين بتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية على محلات الحلاقة الرجالية؛ للتأكد من نظافة وتعقيم المواد المستخدمة في الحلاقة والـتأكد من استخدامهم للأدوات ذات الاستخدام الواحد وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنشاط.