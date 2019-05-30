مناقشة مستجدات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

التقى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي مُحافظ البريمي، أعضاء فريق جائزة السلطان قابوس للتنمية المُستدامة في البيئة المدرسية بالبريمي، ووقف خلال الزيارة على سير العمل بفعاليات الجائزة، كما تعرَّف على المشاريع المُتأهلة للتنافس على مستوى السلطنة، حيث تأهلت في المحور الاقتصادي مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي (9-8) عن مشروع (تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء) وفي المحور البيئي الصحي مدرسة الطلائع للتعليم الأساسي (1-4) عن مشروع (الرابح الأكبر) ومدرسة زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي (12-5) عن المحور الاجتماعي الثقافي لمشروع (حصانة)، كما قام بزيارة كل من مدرسة الطلائع ومدرسة الفاروق للاطلاع على تفاصيل المشاريع ومُناقشة القائمين عليها حول مدى استمراريتها ودعم الجهات الحكومية والخاصة لها.