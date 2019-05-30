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إلقاء القبض على متهمين بسرقة وإضرام النيران في مركبة

الخميس 30 مايو 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

إلقاء القبض على متهمين بسرقة وإضرام النيران في مركبة

ذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة مركبة من أمام منزل مالكها وإضرام النار فيها.

وقال المصدر بأنه من خلال كاميرات المراقبة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين وقد اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة. وأضاف أنّ أحد المتهمين أصيب بحروق أثناء ارتكابهم للجريمة. وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وفي واقعة أخرى أعادت قيادة شرطة محافظة مسقط مبالغ مالية تقدر بثمانية آلاف ريال عماني لمواطن بعد أن نسيه عند آلة الإيداع النقدي لأحد البنوك، ومن خلال البحث والتحري والاستعانة بكاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وهو من الجنسية الآسيوية والقبض عليه.

وتشيد شرطة عمان السلطانية بتعاون المواطنين والمقيمين في الكشف الجرائم مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ممتلكاتهم.

 

 

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