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اختتام مسابقات الشرطة الرمضانية.. وأكاديمية السلطان قابوس تتوج باللقب

الخميس 30 مايو 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

اختتام مسابقات الشرطة الرمضانية.. وأكاديمية السلطان قابوس تتوج باللقب

اختتمت بمعهد السلامة المرورية بالسيب، المسابقة الثقافية الرمضانية وبطولة الشطرنج، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي على مستوى تشكيلات شرطة عمان السلطانية، تحت رعاية اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وبحضور عدد من قادة تشكيلات الشرطة.

حيث تمكّن فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة من الفوز بالمركز الأول، بعد تغلبه في المسابقة الختامية على فريق قيادة شرطة محافظة مسندم الحاصل على المركز الثاني، وحلّ فريق الإدارة العامة لطيران الشرطة في المركز الثالث، كما حصل فريق قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية على المركز الرابع.

أمّا في مسابقة الشطرنج فقد فاز بالمركز الأول الرقيب أول فتحي بن شاهين الزعابي من الإدارة العامة للعمليات.

وفي ختام أمسية المسابقة قام اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية بتوزيع الجوائز على الفرق والمتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقتين، كما قام بتسليم كأس المسابقة الثقافية لفريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بالمركز الأول وكأس بطولة الشطرنج للحاصل على المركز الأول.

الجدير بالذكر أن تصفيات المسابقة الثقافية الرمضانية كانت قد انطلقت بتاريخ 12/5/2019م بمشاركة (276) مشاركاً يمثلون (63) فريقاً مثلت مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين لعبت بنظام خروج المغلوب، وقد تنوعت الأسئلة بين الإسلاميات والمعلومات العامة والعلوم الشرطية والقانونية واللغة والأدب والرياضة والمحليات، كما تم خلال المسابقة طرح مسابقة للجمهور والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من منتسبي شرطة عمان السلطانية.

أما بطولة الشطرنج فشارك فيها (60) مشاركاً يمثلون (28) فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، لعبت بنظام الدوري وتجميع النقاط.

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