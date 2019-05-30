الانتهاء من أعمال ترميم جامع القباب الأثري بجنوب الشرقية

الرؤية - جعلان بني بوعلي

أنهت وزارة التراث والثقافة أعمال الترميم والصيانة في جامع آل حمودة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، والذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر الميلادي، يعتبر واحدا من المساجد المميزة والنادرة في السلطنة، كما يتمتع بشكل هندسي فريد حيث تعلوه ٥٢ قبة منحته لقب ومسمى "جامع القباب".

وقد تمّ ترميم الجامع للمرة الأولى في عام 1992م، وكانت المرة الثانية في عام 2010م ولم تغير تلك الترميمات بما فيها ترميم 2019 شيئا من البناء الأساسي للمسجد الذي مازال محافظا على شكله العام والأساسي.