مناوبات للتخلص من مخلفات ذبائح العيد ببلدية العوابي

العوابي - حارث البحري

تستعد بلدية العوابي في محافظة جنوب الباطنة لاستقبال عيد الفطر السعيد. وقال مدير البلدية م. حسن بن علي البرماني إنّ البلدية وضعت برنامجًا خاصا للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وستكثف أقسام البلدية جهودها كل في مجال اختصاصه، حيث تم وضع برنامج مناوبة يومي لكافة الأقسام، وذلك بهدف التخلص مباشرة من مخلفات الذبائح؛ تجنبا لانتشار الروائح الكريهة وحفاظا على صحة البيئة وسلامتها من التلوّث وحرصا على راحة المواطنين والمقيمين، ومن أجل تنفيذ ذلك فقد سخرت البلدية كل الإمكانيات من العمال والسيّارات لإنجاح حملات النظافة خلال تلك الفترة مع تواصل الإشراف لضمان نجاح العمل أولا بأول، وسيشمل العمل كافة القرى والمناطق بالولاية. وأشار مدير بلدية العوابي إلى أنّ البلدية قامت بتجهيز المسلخ ليستوعب أكبر عدد من الذبائح التي سيجلبها المواطنون للذبح خلال أيام عيد الفطر المبارك، مناشدا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التوجه إلى مسلخ البلدية لذبح المواشي، ولذلك لتوفر كافة الاشتراطات الصحية ووجود طبيب بيطري مختص في هذا المجال وضرورة استخدام الطرق الصحية السليمة في كيفية التخلص من مخلفات ذبائح العيد وعدم رميها في الطرقات والأماكن العامة مؤكدا أنّه ستكون هناك متابعة دقيقة ومستمرة لعمليات الذبح سواء التي تتم في مسلخ البلدية والذي تشرف عليه بصورة متواصلة ومنتظمة أو أماكن الذبح الفردية والجماعية والتي تقع في أماكن متفرقة بالولاية في وسط البساتين الزراعية أو بالقرب من المنازل.