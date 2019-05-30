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"بلدية أدم" تنظم مسابقة رمضانية

الخميس 30 مايو 2019 09:35 ص بتوقيت مسقط

"بلدية أدم" تنظم مسابقة رمضانية

أدم - محفوظ الشيباني

 

نظمت بلدية أدم ممثلة بقسم التوعية والإعلام برنامج المسابقة الرمضانية الثقافية الترفيهية للموظفين والموظفات بالبلدية، والتي أقيمت بقاعة التوعية والإعلام بالبلدية، بحضور صالح التوبي مدير دائرة التوعية والعلاقات العامة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية، وهلال السيفي مدير بلدية أدم.

وتم تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات للإجابة عن أسئلة المسابقة المتنوعة والتي شهدت تنافسا مثيرا للفوز بالمراكز الأولى.

وفاز بالمسابقة فريق الموظفات بالمركز الأول برصيد 9 نقاط وجاء فريق قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط واحتل قسم الشؤون الفنية المركز الثالث. وفي الختام قام التوبي بمعية مدير بلدية أدم بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى والمنظمين.

وفي وقت سابق، نظّم قسم التوعية والإعلام بالبلدية مسابقة ثقافية لأبناء موظفي البلدية بهدف توطيد علاقة البلدية بالموظفين وزيادة ولائهم المؤسسي وتقديم خدمة علمية وثقافية وترفيهية لأبنائهم تسهم في رفع مستواهم العلمي وتنمية مهاراتهم السلوكية حيث تضمّنت على مجموعة من المحتويات الثقافية والعلمية الهادفة وكذلك مسابقة أفضل قارئ تلاوة، وأجمل إنشاد، واختبر ذكاءك، ومسابقة أجمل تلوين، واختتمت المسابقة بتوزيع الهدايا على الفائزين والمشاركين. 

 

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