"فريق التأمين الصحي" يناقش إجراءات تعميم مشروع "ضماني"

مسقط - الرؤية

استعرض فريق عمل مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة "ضماني" أبرز الأعمال والمشاريع التحضيرية لتطبيق المشروع، جاء ذلك في الاجتماع السادس لأعمال الفريق والذي عقد برئاسة أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة المنصرمة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التحضيرية والمصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي (ضماني)، وقد شارك في أعمال الاجتماع أعضاء الفريق ممثلي الجهات المعنية بتطبيق مشروع ضماني. واستهل المعمري أعمال الاجتماع بالإشادة والتفاعل الإيجابي الذي أبداه المجتمع بعد صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي واطلاع الجمهور المستهدف من مشروع ضماني على التغطية الأساسية التي سيشملها المشروع، إضافة إلى المزايا الإضافية المتضمنة في الوثيقة، مشيرا إلى أنّ صدور الوثيقة يعبر عن جاهزية البنية التشريعية لمشروع التأمين الصحي. ولفت إلى أنّ الحملة الوطنية للتعريف بالتأمين الصحي وحيثيات التطبيق بدأت بزيارة أربع محافظات للالتقاء بالتجار ورجال الأعمال معبرًا عن ارتياحه حول الانطباعات الإيجابية التي أبداها مجتمع رجال الأعمال. وأكد أنّ الزيارات ساهمت في إثراء المشروع بالمرئيات والاعتبارات المناسبة، وهو ما يعكس الشراكة الحقيقية مع المجتمع، وأضاف المعمري في بداية حديثه قائلاً الفريق قطع خطوات متقدمة وذلك ما كان ليكون لولا تكاتف الجهات ذات العلاقة والتي تنطلق وفق مرئيات وطنية مشتركة.

وتضمّن الاجتماع مناقشة المواضيع المستجدة والتطورات التي تحققت في إطار التحضير لتطبيق مشروع ضماني، حيث استعرض المجتمعون نتائج الدراسة الاكتوارية لأسعار التأمين الصحي وآثار تضمين المنافع الاختيارية في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي. كما تمّت مناقشة أعمال فرق العمل الفنية والقانونية والإعلامية المنبثقة من فريق العمل الرئيسي، والوقوف أيضا حول مستجدات تأمين الزائرين وعوائل ومرافقي العاملين بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وتطرق النقاش في الاجتماع إلى مستجدات التنسيق مع ممثلي سفارات السلطنة حول توحيد متطلباتها في اشتراط التغطية التأمينية لرعاياها ويتضمن جدول الأعمال مواضيع أخرى ذات علاقة.