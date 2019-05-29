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فقرات منوعة بأمسية رمضانية عمانية بأستراليا

الأربعاء 29 مايو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

فقرات منوعة بأمسية رمضانية عمانية بأستراليا

أستراليا  - الرؤية

نظمت جمعية الطلبة العمانيين بولاية جنوب أستراليا أمسية رمضانية، بحضور 60 طالباً وطالبة من العُمانيين الدارسين بالولاية، وعدد من الطلبة العرب، واشتلمت الأمسية الرمضانية على عدد من الفقرات المتنوعة، حيث استهلت الأمسية بفقرة ترفيهية، تلتها فقرة تكريم عدد من الخريجين العُمانيين من جامعة أديليد، كما تمَّ عرض مقاطع فيديو تضمنت لقاءات مع الأصدقاء المُقرّبين للخريجين، تحدثوا فيها عن ذكرياتهم مع الخريجين، وعرضت أيضاً مقاطع مصورة لأهالي الخريجين مشاركة منهم في فرحة تخرج أبنائهم رغم ما بينهم من مسافات، تمنى خلالها الأهالي للخريجين المزيد من النجاحات في حياتهم مستقبلا، معبّرين عن فرحتهم الغامرة بتخرج أبنائهم وقُرب عودتهم لأرض الوطن وحضن الأسر. بعد ذلك ألقى الخرّيج أحمد بن راشد المشايخي كلمة نيابة عن الخريجين، أشار خلالها إلى أنَّ حب الوطن كان رفيق خطوات الخريجين وشد من عزيمتهم وأعانهم على تخطي التحديات خلال سنوات الغربة والدراسة ليصلوا إلى هذه المرحلة اليوم، كما طالب زملاءه بأن يبذلوا قصارى جهدهم للنجاح والتفوق في دراستهم وأن يضعوا الوطن نصب أعينهم دائمًا.

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