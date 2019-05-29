محافظ البريمي يشارك الجالية المصرية إفطارها السنوي

البريمي - سيف المعمري

أقام أعضاء النادي الاجتماعي للجالية المصرية بالبريمي مأدبة إفطار جماعي، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي وسعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وعبر أعضاء مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ سرورهم لمُشاركة عدد من العُمانيين بالمحافظة في مأدبة الإفطار الجماعي، مما يؤكد على قوة ومتانة الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين العماني والمصري، معتبرين أن مثل هذه المناسبات فرصة للجميع لتبادل الأحاديث الودية والتعرف على العادات والتقاليد الرمضانية في البلدين.