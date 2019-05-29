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"فريزر سويتس" يدشن أنشطته بحفل إفطار مميز

الأربعاء 29 مايو 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

"فريزر سويتس" يدشن أنشطته بحفل إفطار مميز

 

مسقط - الرؤية

نظَّم فندق فريزر سويتس مسقط أول حفل إفطار رمضاني خاص لعملائه من المؤسسات والشركات، ضمن باكورة أنشطته السنوية خلال الشهر الفضيل؛ تقديرًا للثقة والدعم المستمر الذي يحظى به من العملاء.

وأتاح الحفل فرصة للتواصل بين العُملاء؛ حيث تسعى إدارة الفندق ليكون "فريزر سويتس" علامة رائدة في تقديم الخدمات بمعايير عالمية. ويعد الفندق -الذي تعود ملكيته للشركة العُمانية "جنان البشائر"- هو الأول للمجموعة العالمية الرائدة في عالم الضيافة، حيث يقدِّم تجربة مختلفة تماماً للسياح ورجال الأعمال في قلب العاصمة مسقط.

ويتميَّز "فريزر سويتس" بمساحته الرحبة، وتأثيثه العصري الأنيق، الذي يعكس جوهر المدينة في أرجائه، كما يضم مجموعة من مرافق الراحة ليستمتع بها الضيوف؛ مثل: حوض السباحة على السطح، وصالة اللياقة البدنية المفتوحة على مدار الساعة، فضلاً عن النادي الصحي "سبا" والمطعم المتميز، إلى جانب منطقة اللعب الخاصة بالأطفال. وكذلك يضم الفندق إحدى أكبر الصالات الخاصة بالحفلات والتي تتسع لما يصل إلى 800 شخص.

وعبَّر فينسنت لي جوريس المدير العام لفندق فريزر سويتس مسقط عن سعادته بالأصداء الطيبة التي صاحبت حفل الإفطار السنوي الأول للفندق، وقال إن حفل الإفطار السنوي كتقليد جديد ينظمه الفندق للمرة الأولى هذا العام، هو فرصة للتعبير لعملائنا عن اعتزازنا بالثقة التي منحوها للفندق، بفضل ما تسعى إليه علامتنا التجارية لإعادة تعريف تجارب الإقامة الفاخرة، والتميز في تقديم كافة الخدمات والخيارات العصرية الواسعة.

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