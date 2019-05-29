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"نيسان ماكسيما" بأسعار وهدايا خاصة حتى 21 يونيو

الأربعاء 29 مايو 2019 06:14 م بتوقيت مسقط

"نيسان ماكسيما" بأسعار وهدايا خاصة حتى 21 يونيو

 

مسقط - الرؤية

يعد شهر رمضان أفضل فترة لشراء مركبة نيسان ماكسيما التي تتميز بتفردها في جوانب التصميم والتقنية المتطورة والأداء الراقي إلى جانب مزايا عديدة ضمن عرض نيسان خلال شهر رمضان، حيث يمكن لعملاء نيسان ماكسيما الاستمتاع بالهدية النقدية المضمونة وباقة الصيانة المجانية لمدة 6 سنوات/ 100,000 كلم والتأمين المجاني والتسجيل المجاني والأقساط الشهرية المخفضة.

ويشمل العرض الحصول على بطاقة أمسح وأربح بطاقة تزود بالوقود قد تصل قيمتها إلى 1000 ريال (كحد أدنى مضمون 50 ريالا). ويسري عرض رمضان حتى 21 يونيو.

وقال مسؤول أول في نيسان عمان: نيسان ماكسيما تأخذ الألباب وتستحوذ على قلوب عشاق قيادة السيارات الراقية في السلطنة نظرا لتميزها في جوانب التصميم والأداء السلس الراقي وتوظيفها للجيل التالي من التقنيات الحديثة. وتحقق نيسان ماكسيما استهلاكا أقل للوقود دون أن يكون ذلك على حساب الأداء مع توفر العديد من المزايا القيمة بموجب عرض رمضان.

وبموجب العرض، يحصل العملاء الذين يشترون نيسان ماكسيما على هدية نقدية مضمونة من 2200 ريال إلى 2500 ريال عماني، كما يحصل كافة العملاء الذين يشترون نيسان ماكسيما على بطاقات امسح وأربح خلال تسليم المركبة وهي البطاقات التي تعطيهم الفرصة للتزود المجاني بالوقود حتى 1000 ريال عماني وتضمن لهم حدا أدنى للتزود المجاني بالوقود بقيمة 50 ريالا.

كما يمكن لعملاء نيسان ماكسيما سداد ثمن السيارة بكل سهولة على أقساط شهرية 183ريالا عمانيا على حسب الطراز الأساسي، ويتم احتسابها على أساس معدل فائدة 2.8% ودفعة مقدمة 20% وتسديد لقيمة الشراء على أقساط لمدة ست سنوات.

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