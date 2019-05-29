"جولدن توليب نزوى" يحتضن احتفالية أطفال "الوفاء"

نزوى - الرؤية

يتعاون فندق جولدن توليب نزوى مع مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين في نزوى لتنظيم الحفل السنوي ويوم مرح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالا بإنجازات هؤلاء الأطفال في المؤسسة، ولتذكير عامة الناس بالحاجة للمساواة والاندماج بين كل الناس، وبالأخص بين جيل الشباب الصاعد.

وقدَّمت سليمة مرهون الزكوانية من مركز الوفاء لإعادة تأهيل الأطفال المعاقين بنزوى، الشكر لفريق جولدن توليب نزوى، على دعمهم المقدم خلال الاحتفال. وأكدت أنها كانت تجربة رائعة وتغييرًا مميزا للأطفال الذين يواجهون تحديات من خلال التعايش مع عُسر القراءة أو التأخر الإدراكي أو شلل الأطفال أو اضطراب نقص الانتباه أو تجربة مرض التوحد.

وقال سانديب جيتلي المدير العام بفندق جولدن توليب نزوى: إن ضحك الأطفال وفرحهم منحنا شعورًا عميقًا بالوفاء، لقد جعلونا نشعر حقًا أنَّ هؤلاء الأطفال هم أطفال مميزون بالفعل، وقد تغلبوا على التحديات في حياتهم بموقف إيجابي.

وشارك الأطفال في العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية التي نظمت لهم، كما عرضوا مواهبهم في الغناء والرقص متحدين ومتغلبين على احتياجاتهم الخاصة. وكانت الأنشطة التي تم تنظيمها خلال الحدث ذات طبيعة تعليمية وترفيهية.