"صحار الدولي" يدشن خدمة نقاط البيع عبر أحدث الأجهزة

مسقط – الرؤية

دشن صحار الدولي خدمة نقاط البيع POS باستخدام أحدث الأجهزة التي تتيح للمؤسسات أفضل المزايا والتسهيلات عبر خدمة نقاط البيع، والتي توفر مزايا أكثر من مجرد تحصيل المدفوعات ومتابعتها، لاسيما مع التوجه الكبير نحو الدفع الرقمي في السلطنة والعالم.

وقال خليل بن سالم الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي: في صحار الدولي نركز دائماً على تعزيز تجربة الزبائن من خلال إيجاد حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام، تحقق للزبائن مزيدا من السرعة، وتعزز من القيمة التي يحصلون عليها من خدماتنا، وكذلك تعزز من مواكبتهم للتطورات التقنية. ويأتي تدشين هذه الخدمة مكملا لجهود أخرى تهدف إلى الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال توظيف التكنولوجيا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والفوز.

وقال عبدالله العنبوري، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الرقمية: تم تصميم خدمة نقاط البيع في صحار الدولي بما يحقق التزامنا في تقديم خدمة مصرفية تواكب احتياجات الزبائن ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم، ومن خلال حرصنا على دراسة احتياجات الزبائن من الأفراد والمؤسسات استطعنا توفير عدد من المزايا الفريدة في هذه الخدمة بأعلى المعايير الدولية لنضمن قدرتنا على مساعدة الزبائن على الفوز ومواكبتنا لاحتياجاهم والمتغيرات في أنماط الحياة العصرية.

ويمتاز جهاز نقاط البيع الجديد من صحار الدولي بالعمل على نظام التشغيل أندرويد، وبه شاشة ملونة كبيرة تعمل باللمس وسريعة في الاستجابة، وإمكانية تنزيل التطبيقات والتحديثات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أسلاك والربط بأجهزة أخرى، كما يمتاز بواجهة استخدام سهلة. وتم تصميم الخدمة لتتناسب مع احتياجات مختلف المؤسسات، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منها، حيث يدعم الجهاز مختلف طرق الدفع مثل الدفع عن طريق تقنية NFC، وقراءة رموزQR ، والدفع بالهاتف المحمول، وقارئ الشريحة الإلكترونية، وقارئ الشريط المغناطيسي.