توقيع 8 عقود عمل مع "الصغيرة والمتوسطة" ضمن مبادرة "الوصلة الأخيرة"

مسقط – الرؤية

وقعت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية للنطاق العريض - بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات - عقود عمل مع 8 شركات عمانية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متخصصة ومؤهلة في مجال أعمال الوصلة الأخيرة لخدمات النطاق العريض Last mile connectivity (LMC)، وذلك بحضور سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة وكبار المسؤولين بشركات الاتصالات بمبنى هيئة تنظيم الاتصالات في مرتفعات المطار.

وجاء توقيع العقود بعد الانتهاء من تأهيل وتدريب 22 من موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنظمة الشركات المشغلة وإسناد ١٥ طلبا تجريبيا لكل شركة لتوصيل خدمة النطاق العريض للعملاء تحت إشراف موظفي الشركات المشغلة وتقييم أدائهم والتأكد من قدراتهم وأن ملاك هذه الشركات متفرغين للعمل بها وإدارتها وملتزمين باشتراطات توفير فرص عمل للعمانيين لضمان استمراريتها في سوق العمل .

ويشار إلى أن مشروع الوصلة الأخيرة Last mile connectivity (LMC) هي مبادرة وطنية مشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل للعمانيين، وبناء القدرات الوطنية في قطاع الاتصالات بشكل عام ومجال عمل الألياف البصرية والخدمات المرتبطة بها بشكل خاص، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والشركات الناشئة المحتملة، عن طريق تأهيل الشباب العماني للقيام بتنفيذ الأعمال الفنية لتوصيل خدمات النطاق العريض ومد الألياف البصرية من المقاسم إلى المباني، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، شركات الاتصالات وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وشركة تنمية نفط عمان وبنك التنمية العماني ومعهد التدريب للشركة العمانية للألياف البصرية.