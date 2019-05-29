"كهرباء مزون" تطلق برنامج كفاءة لتطوير المهارات الفنية بالتعاون مع "نمو"

مسقط - الرؤية

أطلقت شركة كهرباء مزون برنامجا تدريبيا لتطوير المهارات الفنية "كفاءة"، بالتعاون مع معهد نمو لتطوير المهارات التابع لمجموعة نماء، ضمن خطة التطوير والتدريب السنوية لعام 2019. وتم التوقيع على اتفاقية تنفيذ برنامج "كفاءة" بالمكتب الرئيسي لشركة كهرباء مزون، ووقع الاتفاقية عن شركة كهرباء مزون سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي بالوكالة، ومن جانب معهد نمو لتطوير المهارات وقع جيمس أونيل مدير عام المعهد.

وقال سالم الكمياني، الرئيس التنفيذي بالوكالة: نسعى في كهرباء مزون إلى تطبيق أفضل الممارسات في تطوير كفاءة الموظفين، ولتحقيق هذا الهدف قمنا بإطلاق برنامج "كفاءة" الذي نهدف من خلاله إلى رفع مستوى الأداء الفني والمهني للشركة والذي سينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

ويهدف برنامج "كفاءة" - الذي يسغرق تنفيذ برنامج "كفاءة" سنة وثلاثة أشهر- تقديم أفضل الخدمات للمشتركين ورفع مستوى الأداء الفني والمهني ورفع مستوى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية ورفع مستوى الاستجابة للتحديات والأعطال الطارئة في الشبكة الكهربائية.

ومن ناحيته قال منتصر بن عبدالله أمبوسعيدي، مدير أول الموار البشرية بشركة كهرباء مزون، إن برامج "كفاءة" يستهدف 91 مهندسًا موزعين على عدة دوائر بالشركة وهي العمليات والصيانة والتحكم، ونهدف من خلال البرنامج إلى تحديد ووضع التوصيف الوظيفي الدقيق لمختلف الوظائف، إضافة إلى المهارات الوظيفية المطلوبة لكل منها، إلى جانب وضع إطار شامل لتطوير الكفاءات.

ويتضمن البرنامج التقييم والتدريب العملي لكل فئة من المهندسين في مواقع العمل، وتطبيق كافة المهام الوظيفية وفق القواعد المعتمدة من الناحية التقنية مع تطبيق دقيق لقواعد السلامة في تنفيذ الأعمال والتأكد من وسائل السلامة في بيئة العمل، إضافة إلى المتابعة والتوجيه المستمر.