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"الضرائب" تضيف 5 خدمات إلكترونية عبر بوابة "سند"

الأربعاء 29 مايو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

"الضرائب" تضيف 5 خدمات إلكترونية عبر بوابة "سند"

 

مسقط – الرؤية

وقّع صندوق الرفد اتفاقية مع الأمانة العامة للضرائب، للتسهيل على الخاضعين للضريبة وتعزيز الخدمات التي تقدمها مراكز سند للخدمات، وذلك عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمراكز سند للخدمات في جميع محافظات السلطنة وتسهيل وتقريب الخدمات إلى الخاضعين للضريبة والمستثمرين.

ووقع الاتفاقية عن الأمانة العامة للضرائب، أمين عام الضرائب بوزارة المالية، سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، فيما وقّعها عن صندوق الرفد الرئيس التنفيذي، طارق بن سليمان الفارسي.

وبموجب الاتفاقية تقدم مراكز سند للخدمات عبر بوابة سند الإلكترونية 5 خدمات مختلفة عن الأمانة العامة للضرائب ممثلة بتسجيل الخاضعين للضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية، وطلب الشهادات الضريبية، وتعديل بيانات الخاضع للضريبة، وسداد الضريبة.

وأشاد سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب، بوزارة المالية بالتطور الكبير الذي وصلت إليه مراكز سند للخدمات، موضحاً أن توقيع هذه الاتفاقية لم يأت من فراغ بل جاء بعد الانتشار الواسع لمراكز سند للخدمات في جميع محافظات السلطنة وبشكل لافت، حيث نظرت الأمانة العامة للضرائب للاستفادة من الانتشار من خلال تقديم بعض خدمات الأمانة عن طريق المراكز.

وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت أمس مع صندوق الرفد تجيز تقديم خمس خدمات عن الأمانة العامة للضرائب عبر مراكز سند ممثلة بتسجيل الخاضعين للضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية، وطلب الشهادات الضريبية، وتعديل بيانات الخاضع للضريبة، وسداد الضريبة، وسوف نعمل على توفير خدمات أكثر لمراكز سند بالتعاون مع صندوق الرفد في المراحل المقبلة وحين يأتي الوقت المناسب لذلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي أن صندوق الرفد لا يتوانى في دعم أصحاب مراكز سند للخدمات التي أصبحت توفر فرص عمل للشباب وتقدم عبر بوابتها الخدمات الإلكترونية لـ 17 جهة حكومية وخاصة، ما وفر الوقت والجهد للمراجعين خلال الفترة الفائتة، ويأتي توقيع الاتفاقية مع الأمانة العامة للضرائب اليوم لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية ولتفعيل الربط التقني الموحد المعتمد من هيئة تقنية المعلومات ما بين الجهات والهيئات والمؤسسات بالسلطنة مع البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات.

وأوضح الفارسي أن صندوق الرفد يواصل تعزيز أدوار مراكز سند الخدمية، من خلال البحث عن خدمات وقطاعات جديدة مع الجهات المختلفة الأخرى، لما تمثله مراكز سند من أهمية كبيرة فيما يتعلق بتقريب وتسهيل الخدمات الإلكترونية على المواطنين والمقيمين والمستثمرين وكذلك توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.

 

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