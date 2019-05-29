"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض المركز المالي للدولة ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي

مسقط – العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الثالث لهذا العام 2019 فـي مبنى وزارة المالية بمسقط، أمس، برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس في إطار متابعته لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية تقرير المركز المالي للدولة حتى 30 أبريل، كما اطلع على أهم المؤشرات المالية ومنها الموقف الفعلي للسعر المحقق للنفط والإيرادات ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي والمديونية.

وأكد المجلس ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية. وناقش المجلس تقرير الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، حيث تم اعتماد الحسابات الختامية.

وتضمن الاجتماع عروضا مرئية عن أداء الشركات المملوكة للدولة، وأداء استثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.