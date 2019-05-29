"المناقصات" يعتمد إسناد مشاريع وأعمالا مكملة بنحو 35 مليون ريال عماني

مسقط – العمانية

أسند مجلس المناقصات خلال اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات، أمس، مشاريع وأعمالا إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية قدرها

519 ر801ر34 ريالاً عمانياً.

وناقش المجلس عدة مواضيع متعلقة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية، ومن أهمها مشروع إنشاء الجوامع والمساجد لمشروع لوى الإسكاني (نقل الأهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى) لوزارة الإسكان بمبلغ 000ر500ر12 ريال عماني ومشروع إنشاء 5 مدارس لمشروع لوى الإسكاني (نقل الأهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى) لوزارة الإسكان بمبلغ 000ر000ر12 ريال عماني والانضمام للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم لوزارة القوى العاملة بمبلغ 550ر327ر2 ريال عماني وتوفير فنيين لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة ظفار بمبلغ 397ر498 ريال عماني وتجديد عقد استئجار مبنى وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 000ر400 ريال عماني.

وأسند المجلس مشروع توفير فنيين لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بمستشفى صور والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ 908ر377 ريالات عمانية وتجديد عقد استئجار المبنى المؤقت لمبنى معهد الإدارة العامة بمبلغ 000ر252 ريال عماني والأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق (طاقة – مرباط) بمحافظة ظفار لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 288ر477ر3 ريال عماني والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لإدارة مشروع ازدواجية الشرقية السريع (المرحلة الأولى والثانية) لوزارة النقل والإتصالات بمبلغ 121ر068ر1 ريال عماني والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط بمبلغ 692ر983 ريال عماني.

كما أسند المجلس مشروع الأعمال الإضافية للخدمات مسح الكميات لمشروع إزدواجية طريق بديد- صور المرحلة الأولى (الجزأين الأول والثاني) لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 200ر545 ريال عماني والأعمال الإضافية لتوريد مواد جراحية لوزارة الصحة بمبلغ 163ر356 ريال عماني والأعمال الإضافية بالخدمات الاستشارية الهندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع ملي الحوقين بولاية الرستاق لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 200ر15 ريال عماني.