تراجع أسعار النفط عالميا

عواصم - الوكالات

تراجعت أسعار النفط بنحو 1 % بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بفعل توترات الشرق الأوسط.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت 69.53 دولار أمريكي للبرميل، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وفرضت أمريكا رسوما على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وردت الصين بشكل مماثل، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، وذلك بعد إيعاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.