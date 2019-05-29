الأربعاء, 29 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

قبول شكوى الإمارات ضد قطر

الأربعاء 29 مايو 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

قبول شكوى الإمارات ضد قطر

 

عواصم – الوكالات

قبلت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء شكوى الإمارات ضد قطر، بعد حظر الدوحة بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في القضية.

وتعتبر الإمارات أن "التدابير التي اتخذتها قطر، لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي يتعين عليها الامتثال لها".

وأكدت عزمها العمل مع التحكيم وفقا لقواعد المنظمة لإثبات أنها تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الإمارات في بيانها، أن "قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".

وشدد البيان الإماراتي على أن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.

وأوضحت أن الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، مشيرة إلى أنه كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يونيو 2017

الإمارات: البديل لعدم قبول قطر لمطالب دول عربية "افتراق الدروب"

المزيد

06 أغسطس 2018

شكوى المتعبين

المزيد

22 أكتوبر 2015

24 ألف شكوى من انتشار الجرذان في نيويورك!

المزيد

09 سبتمبر 2015

348 شكوى عمالية بالبريمي بنهاية أغسطس الماضي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

عمان - الدولة والشورى

"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

المحليات - أخبار

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية بتكلفة استثمارية 42 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة