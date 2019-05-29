بسبب قضايا الزواج العرفي.. منع بث "شيخ الحارة" في مصر نهائيا

القاهرة - الوكالات

تَتَواصل تداعيات تصريحات ضيوف برنامج "شيخ الحارة" ومقدمته والقناة التي تعرضه؛ حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع بث البرنامج بشكلٍ نهائي، مع إلغاء عقوبة الوقف لمدة شهر التي كان قد اعتمدها بسبب تصريحات الفنان ماجد المصري.

واتَّخذ المجلس قراره الجديد في اليوم التالي إثر تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب التي أشارت لزواجها عرفياً من المخرج خالد يوسف الذي أعلن ملاحقة البرنامج ومقدمته وضيفته قضائيًّا. وجاء في نص القرار الصادر: بعد الاطلاع على تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب وخروج الحلقة عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض واستخدام الألفاظ والعبارات المسيئة التي تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة الإعلام الهادف، والتي تخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة. اتُخِذَ القرار بمنع عرض البرنامج في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية مع إنذار قناة "القاهرة والناس" الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتاً في حال عدم التزامها بالقرار".