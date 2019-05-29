تطورات جديدة في عملية البحث عن العائلة الآسيوية المفقودة

الرؤية - خاص

قالت شرطة عمان السلطانية إن عمليات البحث عن المفقودين الآسيويين في وادي بني خالد تُكللُت بالعثور على جُثمان المفقود الخامس بعد التحقق من هويته، ولا زالت الجهود مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي للعثور على الشخص المتبقي الأخير.

وكانت جهود البحث عن العائلة الآسيوية قد أسفرت في وقت سابق عن العثور على جثمان أربعة أشخاص من المفقودين الستة، حيث تم التعرف على هوية الـ 4 جثث.

وقد انجرفت مركبة العائلة الآسيوية في وادي الود بولاية وادي بني خالد، وقاد تعاون في عمليات البحث رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني وطيران الشرطة والفرق التطوعية الأهلية.