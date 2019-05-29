الأربعاء, 29 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تسمحيلي

الأربعاء 29 مايو 2019 10:00 ص بتوقيت مسقط

تسمحيلي

 

محمد فتحي السباعي | مصر

 

تسمحيلي

فى أحلامي أرسمك

نجمة

فوق شفايف الحنين

تمد

خطوة الليل أشوفك

تحضني

الفجر بلون الحزين

خدودك

ساعة لماتضحك

تغزل

وشاح العاشق السجين

كفارة

لسنين الفراق والغيوم

نسيم

الحلم بالندى مضمون

يطاوعني

دموع الليل تصوم

أعيش

بالغربه مطر للجنون

قدك

بوريد إيدي محكوم

رموشك

لشمس الوعد بتصون

يمك ينادي على الموج

فوق

الشجر سفر الخروج

يرجع

طيفك للكواليس بالعود

منولوج

الحب بالدم مكتوب

أعزف

بروحك لحن الخلود

مسيح

الشعر بهواكى مصلوب

مَصْلُوب جَوٌّه عنيكى مَسِيح طاير عَلَى جِنًّاح الريح

قَمَرٌه فى سَمًّاكى بيغنى ويُبَدْأ طَقُّو س الْعِشْقَ بالتسا بِيحَ

شَفَايف الَامَلُّ تَكَبُّرِ بالِضَرَّيح وَرِّوح الْفَجْرَ بِدْهَشَّةُ مُتَجَمِّعَةُ

تِّرَسَمُّ خَطْوٍط الْوَعْدَ الصِّرَّيح وتُحَرِّرُ قلوب اِلْوِرد الْجُرَّيح

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

عمان - الدولة والشورى

"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

المحليات - أخبار

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية بتكلفة استثمارية 42 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة