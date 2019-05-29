محمد فتحي السباعي | مصر

تسمحيلي

فى أحلامي أرسمك

نجمة

فوق شفايف الحنين

تمد

خطوة الليل أشوفك

تحضني

الفجر بلون الحزين

خدودك

ساعة لماتضحك

تغزل

وشاح العاشق السجين

كفارة

لسنين الفراق والغيوم

نسيم

الحلم بالندى مضمون

يطاوعني

دموع الليل تصوم

أعيش

بالغربه مطر للجنون

قدك

بوريد إيدي محكوم

رموشك

لشمس الوعد بتصون

يمك ينادي على الموج

فوق

الشجر سفر الخروج

يرجع

طيفك للكواليس بالعود

منولوج

الحب بالدم مكتوب

أعزف

بروحك لحن الخلود

مسيح

الشعر بهواكى مصلوب

مَصْلُوب جَوٌّه عنيكى مَسِيح طاير عَلَى جِنًّاح الريح

قَمَرٌه فى سَمًّاكى بيغنى ويُبَدْأ طَقُّو س الْعِشْقَ بالتسا بِيحَ

شَفَايف الَامَلُّ تَكَبُّرِ بالِضَرَّيح وَرِّوح الْفَجْرَ بِدْهَشَّةُ مُتَجَمِّعَةُ

تِّرَسَمُّ خَطْوٍط الْوَعْدَ الصِّرَّيح وتُحَرِّرُ قلوب اِلْوِرد الْجُرَّيح