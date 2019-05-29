جلالة السلطان يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور "القمة الخليجية"

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها بمدينة مكة المكرمة في الثلاثين من شهر مايو الجاري.

وتسلّم الرسالة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وذلك خلال استقبال سموِّه صباح أمس معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور أصحاب السعادة الأمين العام والمستشارين بمكتب سموه.