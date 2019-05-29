الشرطة تحذر من استخدم المفرقعات: السجن 3 سنوات للبائع



مسقط- الرؤية

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حذرت شرطة عمان السلطانية من عواقب استخدام المفرقعات النارية، وقال المقدم خالد بن خميس اليحيائي مدير جمارك محافظة شمال الباطنة إن شرطة عمان السلطانية تشدد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية لمنع وضبط أي محاولة لتهريب هذا النوع من المتفجرات (المفرقعات) النارية إلى داخل السلطنة، وملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتهريبيها والتعامل بها داخل السلطنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى الادعاء العام المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات محاكمتهم.

وشدد المقدم اليحيائي على أن النصوص القانونية جرمت محاولة إدخال أو تهريب المفرقعات كذلك كل من يتداول الألعاب النارية (الفتاك)؛ حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المضبوطات إعمالاً بنص المادة (145/4) والمادة (143) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووجه المقدم مدير الجمارك شمال الباطنة أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بخطورة استخدام الألعاب النارية بمختلف درجات خطورتها وما قد تسببه من آثار صحية واجتماعية بالغة الخطورة على الاطفال بشكل خاص والمتواجدين في محيط استخدام هذه الألعاب بالإضافة إلى أضرارها على الممتلكات العامة والخاصة كالأبنية والاسلاك الكهربائية وضرورة ارشادهم إلى وسائل ترفيه أخرى.