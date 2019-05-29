تتويج الجمعية العمانية للتصوير الضوئي بفضية "بينالي الفياب" بإسبانيا

مسقط - العمانية

أعلن الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي "الفياب" أمس عن فوز الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة بالميدالية الفضية في بينالي الفياب للصور الملونة في محور الصور المطبوعة في دورته الثامنة والعشرين، والتي استضفتها إسبانيا، وتوجت الجمعية بالميدالية عن الصورة الملونة "أرواح متوهجة".

وتقام المسابقة التي دأبت الجمعية على المشاركة فيها كل عامين من خلال محورين الأول: للصور المطبوعة ويشترط أن تشارك فيه الدولة المتنافسة بعدد (10) صور تشترك بذات الموضوع ويحق لكل مصور المشاركة بصورة واحدة فقط في المحور. أمّا المحور الثاني فهي للصور الرقمية وتشارك فيه الدولة المتنافسة بعدد (20) صورة كحد أقصى ويمكن للمصور المشاركة بعمل أو عملين فقط. يشار إلى أن إسبانيا تصدرت قائمة الدول الفائزة بحصولها على كأس العالم في البينالي لمحور الصور المطبوعة حيث حصلت على (169) نقطة، وحصلت روسيا على الميدالية الذهبية بمعدل (168) نقطة، ومن ثم سلطنة عمان الحاصلة على الميدالية الفضية بمعدل (164) نقطة. وحصلت إيطاليا على الميدالية البرونزية بمعدل (162).

وشاركت السلطنة بـ(10) أعمال وحملت المجموعة اسم "أرواح متوهجة" وهي عبارة عن صور لوجوه رجال كبار في السن رسم الزمان على ملامحهم خطوط وتفاصيل زمنية لا يمكن قياسها بعدد الأيام فأرواحهم لا تزال متوقدة ومبتهجة. ومثل السلطنة 10 من المصورين وهم: مجيد الفياب الذهبي ماجد العامري ومجيد الفياب حمد الغنبوصي ومجيد الفياب محمد الحجري وسعيد الشكيلي وأحمد القويضي وأحمد البطاشي وحسن العامري وحاتم الراشدي ومحمد البلوشي ومحمد خالد العظم. أمّا في محور الصور الرقمية فقد شاركت بمجموعة تحمل اسم "أفراح ملونة" تضم صورا لأطفال بأعمار مختلفة تبدو في ملامحهم السعادة والبهجة يتوشحون أزيائهم العمانية بمناسبات متعددة كالأعياد والأفراح الوطنية التي تعكس العادات والتقاليد العمانية المستمدة من وحي ثقافة المجتمع وحصلت السلطنة في هذا المحور على المركز الحادي عشر على مستوى الدول المشاركة والتي تميزت بالتنافس وتقارب الدرجات بين المراكز.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز المسابقة في نوفمبر المقبل، على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين السنوي للاتحاد الإسباني للتصوير الضوئي.