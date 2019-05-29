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محافظ البريمي يستعرض التحضيرات لمسابقة السلامة المرورية

الأربعاء 29 مايو 2019 09:49 ص بتوقيت مسقط

محافظ البريمي يستعرض التحضيرات لمسابقة السلامة المرورية

 

البريمي - سيف المعمري

ترأس سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي الاجتماع الأول للنسخة الرابعة من مسابقة السلامة المرورية لعام 2020، بحضور سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة وممثلين عن المؤسسات الحكومية.

ورحّب سعادة السيد محافظ البريمي بالحضور وثمّن جهود جميع المؤسسات وأفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة في دعم المشاريع المرورية وبرامج التوعية في النسخ الثلاث الماضية من المسابقة، مؤكدا أهميّة رفع مستوى الوعي المجتمع بالقواعد المرورية السليمة للحد من الحوادث المرورية.

وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا لأهم الإحصائيات المرورية والمتعلقة بالسلامة المرورية، ثم عرض مقاطع مصورة لتجارب عدد من دول العالم في أساليب وبرامج السلامة المرورية، كما تمّ طرح عدد من المرئيات لتحفيز الفئات المجتمعية الخمس المستهدفة للمساهمة في مشاريع السلامة المرورية.

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