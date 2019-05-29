491 طالبا بالدبلوم العام يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية في الوسطى

هيما- محفوظ الشيباني

يواصل 491 طالبا وطالبة صباح اليوم أداء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019م بمراكز دبلوم التعليم العام بالمديرية العامة للتربية والتعليم في الوسطى؛ منهم 365 نظاميا و126 دراسة حرة، تم توزيعهم على 18 مركزا بولايات محافظة الوسطى.

ويؤدي الطلبة صباح اليوم اختبار مادة اللغة الإنجليزية مهارات وسط اجواء مريحة ومناسبة تم خلالها توفير كافة الاستعدادات والمستلزمات.

وكانت المديرية العامة للتقويم التربوي نفذت ورشة تدريبية عن بعد لأعضاء اللجنة المحلية لإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام ورؤساء مراكز الامتحانات بتعليمية الوسطى لمناقشة الاستعدادات النهائية والمستجدات والضوابط واللوائح التي تنظم سير الامتحانات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.