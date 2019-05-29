بلدية مسقط تتسلم شهادة الاعتماد الدولية "أيزو 9001" في قطاع الموارد البشرية



مسقط - أنيسة العوفية

تسلمت بلدية مسقط شهادة الاعتماد الدولية "أيزو 9001/2015"، في قطاع الموارد البشرية، وتم تسليمها من قِبل مكتب الإشهاد بالمطابقة إلى الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط.

وتعد هذه الشهادة اعترافا بمدى تطبيق قطاع الموارد البشرية ببلدية مسقط للنظم التي عملت على تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جودة ذات مستوى عالي، كما تمثل مؤشراً في الاتجاه الصحيح ونظامًا يهدف إلى تحسين أسلوب الإدارة لتحقيق أنظمة للجودة في مجال الاستثمار بالموارد البشرية. وتم منح هذه الشهادة لبلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للموارد البشرية برئاسة البلدية، بحضور أعضاء فريق العمل من المديرية وعدد من المسؤولين إلى جانب الشركة المدققة على العمليات المنهجية بالقطاع.

ويأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو في هذا القطاع كدلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية وذلك في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الموظفين والخارجية مع قطاعات أخرى ذات صلة، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية.

وتمكنت المديرية العامة للموارد البشرية من انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة ببنود مواصفات نظام إدارة الجودة، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاج؛ نتيجةً للتعاون البناء بين جميع موظفي المديرية والذي أثمر بالحصول على شهادة الجودة بتاريخ 18 أبريل الماضي، وبدأت فعلياً التطبيق العملي في مختلف أوجه العمل بالمديرية، وقد ظهرت جلياً النتائج الإيجابية لهذا النظام من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التحسينية للمعاملات الإلكترونية للخدمة الذاتية للموظفين وذلك بإعطاء صلاحيات تخزين الاجازات لوحدات البلدية، وتطبيق شهادات خلو الطرف إلكترونيًا وإنشاء منصة إلكترونية تدريبية متكاملة الخدمات التدريبية من التعلم الالكتروني وتصفح للمكتبة الإلكترونية.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط: "إنه في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مسقط لتطوير وتحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وتزامنًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بالعمل الحكومي وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة فإن المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط قد أكملت -ولله الحمد- بنجاح المتطلبات الاساسية لمشروع نظام ادارة الجودة(ISO9001-2015) ؛ حيث بدأت رحلة المديرية العامة للموارد البشرية في هذا الجانب من العام الماضي 2018، وتم تكليف الشركة المنفذة لمشروع التدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة المشار إليها وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية (المساند الداخلي) ، كما تم تأهيل وتدريب مجموعة من موظفي المديرية العامة للموارد البشرية ليكونوا مدققين داخليين لمساندة المديرية في تطوير منظومة إدارة الجودة".