تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

مسقط- الرؤية



أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة قرارا بأن تكون اجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان 1440هـ وحتى نهاية يوم ٣ شوال 1440هـ. وأشار القرار إلى أنه يجوز لأصحاب الاعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الاجازة إذا اقتضت ضرورة العمل خلالها.

ويغتنم كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة المباركة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الاماني متضرعين إلى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وكان قرار قد صدر في وقت سابق من صباح الثلاثاء يحدد الإجازة بأنها تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 يونيو وحتى نهاية يوم الخميس 6 يونيو.